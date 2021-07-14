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Объём выдачи ипотеки Сбербанка в Карелии вырос на 71% в 1 полугодии 2021 года

Новости. Общество
09:20, 15 Июля 2021
фото: © sberbank.ru

По итогам первого полугодия 2021 года Карельское отделение Сбербанка выдало на 71% больше ипотечных кредитов в суммарном выражении и на 43% больше в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Это в абсолютном выражении 2,4 тысячи кредитов на общую сумму свыше 5,1 млрд рублей, 29% от этого объёма приходится на ипотеку по программе «Господдержка-2020». Заметно в Карелии увеличился и средний размер ипотечного кредита: с 1,8 млн рублей в первом полугодии прошлого года до 2,1 млн этого.

Как и год назад, вторичное жилье было более востребованным среди жителей региона: доля ипотечных кредитов на приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости составила 62%, превысив показатель 2020 года на 17%.

«Мы создали все условия для того, чтобы процесс поиска и приобретения жилья был максимально комфортным для наших клиентов. Выбрать подходящую квартиру и подать заявку на кредит уже давно можно не выходя из дома, на сайте DomClick.ru. Далее специалисты банка сделают всё возможное, чтобы защитить финансовые и правовые интересы покупателя: проверят недвижимость, помогут собрать необходимые документы и подготовиться к сделке, проведут безопасные расчёты с продавцом, направят договор купли-продажи недвижимости на регистрацию в Росреестр и оформят страховку», - сказала заместитель управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк Лариса Суханова.

Взять ипотечный кредит в рамках программы «Господдержка-2020» со 2 июля можно по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки, при первоначальном взносе от 20% – под 6,05%. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, максимальный срок – 30 лет. Минимальный первоначальный взнос по кредиту не изменился и равен 15% стоимости приобретаемого жилья.  

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк

Заключение кредитных договоров – до 01.07.2022. Мин. Сумма кредита – 300 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Указанные ставки действуют для клиентов при условии страхования жизни и здоровья заемщика и использования «Сервиса электронной регистрации»

Условия кредитования
• Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у юридического лица;
• Срок завершения строительства не ограничен условиями программы;
• Документы по кредитуемому жилому помещению могут быть предоставлены в течение 90 календарных дней с даты принятия решения банком о выдаче кредита;
• Расчеты через Сервис безопасных расчетов;
• Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.
Требования к заемщикам
Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года
Возраст на момент возврата кредита по договору 75 лет*
Стаж работы От 3-х месяцев на нынешнем месте работы.
Привлечение созаемщиков Созаемщиками по кредиту может выступать не более 3-х физических лиц, доход которых учитывается при расчете максимального размера кредита.

Супруг(а) Титульного созаемщика является созаемщиком в обязательном порядке вне зависимости от его(ее) платежеспособности и возраста.**

Требования к Созаемщику(кам) аналогичны требованиям, предъявляемым к Заемщику.

Супруг(а) Титульного созаемщика не включается в состав Созаемщиков только в случаях:

• наличия действующего брачного договора, устанавливающего режим раздельной собственности на имущество супругов, в том числе в отношении недвижимости,
• отсутствия у супруга(и) Титульного созаемщика гражданства Российской Федерации.
Гражданство Российская Федерация.

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