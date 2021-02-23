Объём выданных в январе жилищных кредитов Сбера в Карелии на 35% превысил цифру годовой давности

Жилищное кредитование продолжает набирать обороты.

По итогам января 2021 года объём выданной Сбербанком ипотеки в Карелии вырос на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в республике было выдано 237 жилищных кредитов на общую сумму 503 млн рублей. Как и год назад, вторичное жилье оказалось более востребованным среди жителей региона: доля ипотечных кредитов на приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости составила 65%, превысив показатель 2020 года на 1%.

Заметно выросла средняя сумма ипотеки – до 2,1 млн рублей против 1,7 млн рублей в январе прошлого года.

"Жилищные кредиты Сбербанка продолжают пользоваться повышенным спросом. Программа ипотеки с господдержкой в совокупности с собственными предложениями банка, совместные акции с застройщиками, а также удобство дистанционных сервисов - вот основные причины, по которым клиенты выбирают Сбербанк. Мы, в свою очередь, продолжаем работать над повышением доступности кредитных программ. Так, к примеру, до 01 февраля 2022 года продлена акция, позволяющая снизить процентную ставку по ипотеке при оформлении услуги "Электронная регистрация". Помимо дисконта по кредиту заемщики, которые воспользовались данным сервисом, получают возможность зарегистрировать сделку с недвижимостью без посещения МФЦ и Росреестра - быстро и безопасно, за один визит в банк", – сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк