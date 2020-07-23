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Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города

Новости. Происшествия
17:06, 24 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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О страшной находке петрозаводчанина сообщили в МВД Карелии.

Как сообщили в ведомстве, на пульт дежурной службы полиции Петрозаводска 23 июля в 7.50 поступил звонок от горожанина, который сообщил, что пошел выносить мусор и обнаружил сгнившие и обглоданные человеческие ноги с частью таза.

На место вызова выехала опергруппа, которая выяснила, что мусорном баке у дома №18 по улице Герцена выброшены предположительно останки медведя.

"Кости животного взяты на экспертизу", - сообщили в МВД Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-07-24 17:23:26
Вот так вот ..А медведь символ ЕР .. надо разобраться. )
Гость
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