Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города

О страшной находке петрозаводчанина сообщили в МВД Карелии.

Как сообщили в ведомстве, на пульт дежурной службы полиции Петрозаводска 23 июля в 7.50 поступил звонок от горожанина, который сообщил, что пошел выносить мусор и обнаружил сгнившие и обглоданные человеческие ноги с частью таза.

На место вызова выехала опергруппа, которая выяснила, что мусорном баке у дома №18 по улице Герцена выброшены предположительно останки медведя.

"Кости животного взяты на экспертизу", - сообщили в МВД Карелии.