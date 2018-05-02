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Новости. Происшествия
11:29, 02 Мая 2018

Обглоданный крысами труп мужчины обнаружен в старом доме в деревне Тулокса

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В Карелии жители деревни Тулокса Олонецкого района обнаружили труп ранее исчезнувшего местного жителя.

 

На минувшей неделе в старом доме в деревне Тулокса было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. Труп нашли местные жители, передает корреспондент «Столицы на Онего» из Олонецкого района.

Сообщается, что на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. При этом труп был сильно поврежден грызунами.

Как выяснилось, мужчина долгое время не появлялся в деревне. Односельчане вспомнили про своего пропавшего соседа во время переписи накануне президентских выборов. По словам местных жителей, на тот момент мужчину не видели с января. Рядом с его домом не было следов, печь никто не топил.

Односельчане вошли в дом мужчины и обнаружили его труп на чердаке.

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