Обидевшийся на свою возлюбленную житель Карелии изрезал ножом шины ее автомобиля

Полиция Пряжинского района установила подозреваемого в умышленном повреждении имущества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратилась 40-летняя местная жительница. Утром она обнаружила, что кто-то проткнул колеса на ее автомобиле.

Сотрудники уголовного розыска разобрались в случившемся и установили личность 41-летнего подозреваемого. Он пояснил, что на днях сожительница бросила его и переехала в отдельное жильё. А он, будучи в нетрезвом состоянии, ножом порезал шины на ее автомобиле.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину полностью и уже возместил ущерб.