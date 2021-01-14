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Обидевшийся на свою возлюбленную житель Карелии изрезал ножом шины ее автомобиля

Новости. Общество
12:14, 15 Января 2021
фото: © stock.adobe.com/Petair
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Полиция Пряжинского района установила подозреваемого в умышленном повреждении имущества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратилась 40-летняя местная жительница. Утром она обнаружила, что кто-то проткнул колеса на ее автомобиле.

Сотрудники уголовного розыска разобрались в случившемся и установили личность 41-летнего подозреваемого. Он пояснил, что на днях сожительница бросила его и переехала в отдельное жильё. А он, будучи в нетрезвом состоянии, ножом порезал шины на ее автомобиле.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину полностью и уже возместил ущерб.

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Комментарии

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кир
2021-01-15 12:37:33
Если бы поняла глубину его чувств и вышла замуж, то это была бы совсем другая история. За выпивох не выходят замуж умные женщины.
Неравнодушный
2021-01-15 14:04:28
кир, не все алкоголики одинаково неинтересны женщинам. Если алкоголик пьёт не "Боярышник", а "Jack Daniel’s", он всё-таки представляет для некоторых из них определённый интерес.
кир
2021-01-15 14:19:04
Неравнодушный, как всегда прямо в точку. :)
кир
2021-01-15 12:18:36
Самобытный.
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