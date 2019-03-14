Объявлен фотоконкурс "Нос к носу"

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Любите фотографировать своих четвероногих питомцев? Хотите поделиться позитивными эмоциями с другими? Тогда информация для вас.
Организаторы лыжного фестиваля "KareliaSkiFest", прошедшего в Петрозаводске в конце февраля, объявили фотоконкурс "Нос к носу". Главный персонаж работ – ваш питомец.
Номинации фотоконкурса:
- "Нос к носу" (эмоции). Фотографии, выполненные на открытом воздухе во время проведения спортивных мероприятий, связанных с различными проявлениями ездового спорта (гонки, фестивали, походы). В кадре - человек и собака. Крупный план.
- "Конь-огонь" (эмоции). Фотографии, запечатлевшие собак в движении. Предпочтительным является сюжет фотоработы, где собака не касается поверхности несколькими лапами.
- "Smilejoring или Ржака-собака" (эмоции). Фотографии, запечатлевшие собак в забавных позах, с мимикой, вызывающей улыбку.
- "Freestyle". Фотографии с любыми животными в рамках названия конкурса "Нос к носу". Фотоработы участвуют в розыгрыше приза зрительских симпатий на ряду со всем представленными работами.
Сроки проведения конкурса:
С 24 февраля по 28 марта. Победители конкурса будут названы 1 апреля.
Место проведения Конкурса:
Социальная сеть ВКонтакте - фотоконкурс "Нос к носу".
Для участия в конкурсе необходимо разместить свои фотоматериалы, удовлетворяющие критериям конкурса, в указанных социальных сетях.
Требования к фотоматериалу:
- для участия в конкурсе принимается не более 15 работ (файлов) одного автора;
- указание автора фотографии обязательно;
- указание названия работы желательно.
* Факт отправки работ (фотографий) на участие в конкурсе является подтверждением авторства участника, который несет ответственность при нарушении прав третьих лиц.
Определение победителей Конкурса:
Победители номинаций определяются путем прямого голосования и набора голосов в соцсети "ВКонтакте".
Получившие наибольшее количество голосов работы будут оцениваться членами жюри. Лучшие работы по мнению жюри конкурса будут представлены к наградам.
Приз зрительских симпатий определяется по наибольшему количеству "лайков".
Кроме того, партнер фотоконкурса – строительная компания "КСМ" – учредила Гран-при. Ценный приз получит автор самого оригинального и эмоционального фото.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться в Положении о конкурсе.
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