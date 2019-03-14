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Новости. Общество
12:41, 14 Марта 2019

Объявлен фотоконкурс "Нос к носу"

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Любите фотографировать своих четвероногих питомцев? Хотите поделиться позитивными эмоциями с другими? Тогда информация для вас.

Организаторы лыжного фестиваля "KareliaSkiFest", прошедшего в Петрозаводске в конце февраля, объявили фотоконкурс "Нос к носу". Главный персонаж работ – ваш питомец.

Номинации фотоконкурса:

  1. "Нос к носу" (эмоции). Фотографии, выполненные на открытом воздухе во время проведения спортивных мероприятий, связанных с различными проявлениями ездового спорта (гонки, фестивали, походы). В кадре - человек и собака. Крупный план.
  2. "Конь-огонь" (эмоции). Фотографии, запечатлевшие собак в движении. Предпочтительным является сюжет фотоработы, где собака не касается поверхности несколькими лапами.
  3. "Smilejoring или Ржака-собака" (эмоции). Фотографии, запечатлевшие собак в забавных позах, с мимикой, вызывающей улыбку.
  4. "Freestyle". Фотографии с любыми животными в рамках названия конкурса "Нос к носу". Фотоработы участвуют в розыгрыше приза зрительских симпатий на ряду со всем представленными работами.

Сроки проведения конкурса:

С 24 февраля  по 28 марта. Победители конкурса будут названы 1 апреля.

Место проведения Конкурса:

Социальная сеть ВКонтакте - фотоконкурс "Нос к носу".

Для участия в конкурсе необходимо разместить свои фотоматериалы, удовлетворяющие критериям конкурса, в указанных социальных сетях.

Требования к фотоматериалу:

  • для участия в конкурсе принимается не более 15 работ (файлов) одного автора;
  • указание автора фотографии обязательно;
  • указание названия работы желательно.

* Факт отправки работ (фотографий) на участие в конкурсе является подтверждением авторства участника, который несет ответственность при нарушении прав третьих лиц.

Определение победителей Конкурса:

Победители номинаций определяются путем прямого голосования и набора голосов в соцсети "ВКонтакте".

Получившие наибольшее количество голосов работы будут оцениваться членами жюри. Лучшие работы по мнению жюри конкурса будут представлены к наградам.

Приз зрительских симпатий определяется по наибольшему количеству "лайков".

Кроме того, партнер фотоконкурса – строительная компания "КСМ" – учредила Гран-при. Ценный приз получит автор самого оригинального и эмоционального фото.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться в Положении о конкурсе.

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