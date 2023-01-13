Объявлен сбор средств для помощи семьям известных танцоров, погибших в ДТП в Карелии

В Петербурге организован сбор средств для помощи семьям четверых джазовых танцоров, чей автомобиль попал под «Камаз» 10 января в Карелии.

ДТП произошло в 19:02 в Кондопожском районе на 515-м километре автодороги «Кола».

По данным Госавтоинспекции Карелии, 32-летний водитель Skoda Octavia, в которой ехали танцоры, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погибли и водитель, и три пассажира.

«Сказать, что это шок — это почти ничего не сказать. Совершенно невосполнимая утрата. Эти люди успели привнести большой вклад в сообщество, и принять произошедшее совершенно невозможно», — говорится в сообщении проекта JazzAid.

Информация о том, куда можно перевести деньги, размещена на сайте проекта JazzAid.

Как сообщает издание mr-7.ru, прощания с Данилом Корсаковым и Викторией Лещёвой состоялись в Петербурге 15 января. После них члены семьи, друзья и коллеги танцоров собрались в Summertime Swing на Промышленной улице, 6, чтобы тепло вспомнить погибших.

«Викуля была очень солнечным человеком, спешила делиться своей любовью и теплом со всеми, кто её окружал. И останется такой в нашей памяти навсегда», — поделился отец Виктории Андрей Лещёв.

В комментариях под постами о гибели преподавателей ученики школ и знакомые погибших соболезнуют их близким и скорбят вместе с ними.

«Ужасная трагедия. Хоть и не знала близко ребят, а ушло что-то родное. Соболезную родным и близким», — написала Алёна Косточкина.

«Виделись с Викой 17 декабря на репетиции свадебного танца, который она ставила для нас. И общались в переписке 25 декабря — поздравляла и спрашивала, как всё прошло. Я столько ещё хотела ей сказать! Восхищаюсь её многочисленными талантами, добротой и жизнелюбием! Очень больно от этой новости», — поделилась Ирина Лимонова.