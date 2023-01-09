Появились подробности ДТП в Карелии, где четыре человека погибли под Камазом

Трагедия произошла на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии.

Во вторник, 10 января, в 19.00, на 516 километре трассы Р-21 в Кондопожском районе 32-летний водитель Škoda Octavia выехал на встречную полосу.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, он врезался в КамАЗ. В результате ДТП погибли четыре человека, водитель и три пассажира: 25-летний и 35-летний мужчины и 26-летняя женщина.



Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются полицией, рассказали нашему изданию в ГИБДД региона.

Ранее сообщалось, что предварительно, в результате ДТП погибли четыре человека, еще двое были травмированы.