Объявлен старт продаж квартир в доме "Смарт" на улице Коммунальной

Группа компаний "КСМ" объявила о старте продаж квартир в новом доме "Смарт", который скоро появится в центральном районе Петрозаводска – на ул. Коммунальная.

Застройщик грамотно подошел к выбору места расположения дома – рядом со значимыми транспортными магистралями, но несколько в отдалении от них. Поблизости находятся магазины, аптеки, рестораны, учебные и спортивные заведения, словом, все прелести центрального района города. В 200 метрах от дома расположена река Лососинка и одноименный парк, где приятно прогуливаться с детьми, кормить уточек, заниматься скандинавской ходьбой или совершать пробежки на свежем воздухе.

Дом будет 9-ти этажным, общее количество квартир – 86. Строительство ведется из современных сэндвич-панелей, это гарантия того, что дом будет теплым и комфортным. Отделка фасада – высококачественный керамогранит. Рядом с домом спроектирован наземный паркинг, детская площадка и зона отдыха для взрослых.

В каждой квартире будет организована телеметрия по счетчикам: показания счетчиков снимаются в режиме "онлайн" и передаются в управляющую компанию автоматически.

Будущих жильцов порадует не только наличие в квартирах интернета, но и проведение IP-телефонии от одного из крупнейших провайдеров цифровых услуг в России, а также возможность подключить к системе IP-телефонии телевизор.

Видеонаблюдение будет установлено во дворе дома, в холле и в лифте. Видеодомофоны в доме будут представлены в виде удобных планшетов. С их помощью жильцы смогут общаться с управляющей компанией и даже с соседями. При этом увидеть, кто звонит в домофон и открыть доступ в подъезд хозяин квартиры сможет с любого гаджета, находясь в любом месте.

"Умная" начинка дома устанавливается еще на этапе строительства, чтобы избавить жильцов от грязных ремонтных работ.

В "Смарте" покупателей ожидают свежие, интересные, а главное, удобные планировки. В каждой квартире предусмотрен застеклённый балкон, а в ряде квартир их будет два. 3 и 4-комнатные квартиры будут обеспечены дополнительным санузлом. Ниши для встроенных шкафов и помещения для гардеробных предусмотрены в каждой квартире. Кроме того, на цокольном этаже дома расположатся кладовые.

Приобрести квартиру можно с подготовкой под чистовую отделку или же с готовой отделкой и сантехникой.

Сдача дома уже в 1 кв. 2020 года! Успейте приобрести квартиру по стартовой цене! На квартиры в жилом доме "СМАРТ" действует программа "трейд-ин". Подробности в офисе продаж: (8142) 33-28-83.

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