Объявлена стоимость билетов на самолет Петрозаводск–Костомукша

Авиарейсы по маршруту Петрозаводск–Костомукша будут организованы в следующем году.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель министра транспорта Карелии Юлия Мизинкова.

По ее словам, в Костомукшу будут летать самолеты Ан-2 АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд». Рейсы будут осуществляться с июня по сентябрь два раза в неделю.

«Стоимость билетов мы оговаривали, что это будет не более двух тыс. рублей, чтобы они были доступны для населения», — сказала замглавы Минтранса.