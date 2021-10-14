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Объявлена стоимость билетов на самолет Петрозаводск–Костомукша

Новости. Общество
12:17, 14 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Авиарейсы по маршруту Петрозаводск–Костомукша будут организованы в следующем году.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель министра транспорта Карелии Юлия Мизинкова.

По ее словам, в Костомукшу будут летать самолеты Ан-2 АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд». Рейсы будут осуществляться с июня по сентябрь два раза в неделю.

«Стоимость билетов мы оговаривали, что это будет не более двух тыс. рублей, чтобы они были доступны для населения», — сказала замглавы Минтранса.

 
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Комментарии

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Off
2021-10-14 12:21:39
Долго не пролетают .. Не рентабельно . Да и полет на кукурузнике ...это квест.
Русский
2021-10-14 12:37:50
Off, а тебе туда зачем ? У тебя здесь невский пассаж и детский сад в ключевском карьере. Там ты не нужен :)
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