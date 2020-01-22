Объявленного в розыск мужчину поймали на краже водки в Карелии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Питкяранте 21 января около 16.00 сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Привокзальной.



Причиной вызова росгвардейцев стала кража бутылки водки. Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний уроженец Архангельска.



Правоохранители выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу.

Задержанный передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Ранее дерущиеся мужчины разгромили магазин в Карелии.