Объявленного в розыск мужчину поймали на краже водки в Карелии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Питкяранте 21 января около 16.00 сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Привокзальной.
Причиной вызова росгвардейцев стала кража бутылки водки. Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний уроженец Архангельска.
Правоохранители выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу.
Задержанный передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Ранее дерущиеся мужчины разгромили магазин в Карелии.
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