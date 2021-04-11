Объявлено единственно возможное условие снижения пенсионного возраста

Власти могут снизить пенсионный возраст при условии, что доходы бюджета России резко вырастут.

Об этом в беседе с News.ru назвал замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Эксперт напомнил, что крупнейшие инвестбанки прогнозируют начало сырьевого суперцикла — согласно их прогнозам, нефть и газ снова начнут пользоваться повышенным спросом, а значит, стоимость энергоресурсов вырастет.

"Если будет повод, в бюджете появятся деньги, будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее ста долларов за баррель — это устойчивый долгосрочный тренд, то тогда, наверное, Россия может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию", — добавил Миронов.

Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, как рассчитывается "северный" стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".