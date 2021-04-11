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Объявлено единственно возможное условие снижения пенсионного возраста

Новости. Общество
16:10, 12 Апреля 2021
фото: Валентина Певцова/ТАСС
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Власти могут снизить пенсионный возраст при условии, что доходы бюджета России резко вырастут.

Об этом в беседе с News.ru назвал замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Эксперт напомнил, что крупнейшие инвестбанки прогнозируют начало сырьевого суперцикла — согласно их прогнозам, нефть и газ снова начнут пользоваться повышенным спросом, а значит, стоимость энергоресурсов вырастет.

"Если будет повод, в бюджете появятся деньги, будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее ста долларов за баррель — это устойчивый долгосрочный тренд, то тогда, наверное, Россия может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию", — добавил Миронов.

Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, как рассчитывается "северный" стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2021-04-12 16:21:48
Единственное условие -отставка тех . кто эту херню наворотил :)
Гость
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