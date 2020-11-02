Объявлено, когда можно будет подавать документы в вузы онлайн

Абитуриенты российских государственных вузов смогут подавать документы на поступление удаленно через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг.

В 2021 года можно будет подать документы онлайн в 135 вузов, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

"Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме. Уже в 2021 году вузов, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135", – говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".