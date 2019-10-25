Объявлено о планах реконструкции стадиона "Юность" и трассы "Фонтаны" в Петрозаводске

Бюджет Петрозаводска в 2020 году получит на реконструкцию спортивных объектов и закупку оборудования 127 млн рублей – в 7 раз больше, чем в 2019 году.

Куда будут потрачены эти деньги, рассказал начальник городского отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Антон Чивин.

"Частично за счет этих денег сможем отремонтировать стадион «Юность». Это ремонт беговых дорожек и строительство футбольного поля", - сказал Чивин. О других спортивных объектах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".