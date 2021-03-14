Объявлено о повышении цен на автомобили Lada

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ повысит рекомендованные розничные цены на новые автомобили Lada.

Как сообщает "Лада Онлайн" 11 марта, это будет второе повышение цен на автомобили Lada в текущем году. Прибавка в цене составит 11–20 тыс. рублей.

В частности, модель Lada Granta подорожает на 11 тыс. рублей, универсал Largus поднимется в цене на 14 тыс. рублей, а трехдверная версия Lada Niva Legend — на 8 тыс. рублей. Больше всего подорожает Lada Vesta — на 20 тыс. рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".