Объявлены даты открытия навигации в Карелии

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Правительство Карелии приняло постановление об открытии навигации на водоемах республики с 4 и 11 мая в зависимости от территории.
Согласно документу, в Олонецком, Сортавальском, Лахденпохском, Питякярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах и Петрозаводске навигация открывается 4 мая.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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