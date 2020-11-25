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Объявлены компании, ставшие резидентами первого в Карелии технопарка по камнеобработке

Новости. Экономика
15:39, 26 Ноября 2020
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК
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Статус резидентов первого в Карелии технопарка по камнеобработке "Южная промзона" получили 4 предприятия Петрозаводска.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

Резидентами стали компании "Каменные мастерские Карелии", "Северный камень", "Мармарос" и "Карельская гранитная компания".

Они получили возможность пользоваться производственной инфраструктурой и складскими помещениями технопарка по льготным расценкам, а также комплексом дополнительных услуг на всех этапах работы.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-11-26 16:29:21
Это резиденты такие? Из этих резидентов только ООО "Северный Камень" что-то значимое из себя представляет, имея уставный капитал в размере 1010000 руб. и имеет в численности 60 работников, остальные мелочь пузатая в виде микропредприятий с уставным капиталом 10 000 руб. и со штатом работников до 5 человек, причём у ООО "Каменная Гранитная Компания" ОКВЭД 46.73.6 "Торговля оптовая прочими строительными материалами" , о какой обработке камня может идти этим предприятием.
кир
2020-11-26 15:54:57
А что делать с десятками других сараев по обработке камня? Может, они работать не будут? Не смеши, дядя, моего кота. И в Прибалтику возить необработанные глыбы не будут? Тут мой кот совсем изошёл от смеха. :)
бюджет
2020-11-26 17:46:00
кир, Есть такой заводик, на подъезде к Кондопоге - КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ. В 80-десятые я говорил, что это полностью автономное предприятие, которое имеет : ЖД пути, Порт, ЭЛ.станцию, Очистные, Котельную, т.е. ВСЮ инфраструктуру. И ОНО будет ПЕРВЫМ продано. И ЧТО имеем: ЗАВОД СТОИТ. который может тысячи квадратов выдавать, а частные распиловки товар гонят! КТО виноват? Опять дураки и дороги?
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