Объявлены компании, ставшие резидентами первого в Карелии технопарка по камнеобработке

Статус резидентов первого в Карелии технопарка по камнеобработке "Южная промзона" получили 4 предприятия Петрозаводска.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

Резидентами стали компании "Каменные мастерские Карелии", "Северный камень", "Мармарос" и "Карельская гранитная компания".

Они получили возможность пользоваться производственной инфраструктурой и складскими помещениями технопарка по льготным расценкам, а также комплексом дополнительных услуг на всех этапах работы.

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