Объявлены лучшие рыбодобывающие компании и предприниматели в Карелии по итогам 2020 года

Рыбодобывающие предприятия Карелии в 2020 году выловили 132,8 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что на 59 %, больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.

В Баренцевом море и Атлантическом океане выловлено путассу, скумбрии и сельди в 2,6 раза больше показателя 2019 года. Вылов трески и пикши увеличился на 3 %. "Значительное превышение показателей 2019 года обусловлено рыбохозяйственной деятельностью предприятия ООО "Пелагика" в составе Карельского рыболовного флота, специализирующего на добыче путассу, скумбрии и сельди в Атлантическом океане", - говорится в сообщении. Кто еще вышел в лидеры отрасли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".