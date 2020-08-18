Объявлены причины прогнозируемого роста цен на компьютерную технику

Повышенный спрос на компьютерную технику и дефицит на рынке комплектующих приведет к росту цен на эту продукцию осенью на 15-20%.

Об этом сообщили "Известиям" опрошенные дистрибьютеры и эксперты.

Такого мнения, в частности, придерживается ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Схожую точку зрения озвучивает независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян. По его мнению, спрос на компьютерную технику растет из-за выявленных "слабых мест" технического обеспечения семей во время пандемии. Оказалось, что во многих домохозяйствах нет ни одного качественного компьютера. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".