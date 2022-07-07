Объявлены сроки открытия после реконструкции ангиографического отделения Республиканской больницы

Новое ангиографическое отделение Республиканской больницы в Петрозаводске откроется до конца июля.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Работы завершены, установлено новое современное оборудование, включая ещё один ангиограф. Идёт проверка, устранение небольших недостатков. В конце июля планируем ввести отделение в работу», - написал губернатор на своей странице Вконтакте.
Ангиографическое отделение занимается сложными исследованиями и операциями на сосудах.
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