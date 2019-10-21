Объявлены условия ипотечных кредитов под 1%

Сбербанк в рамках программы господдержки семей с детьми планирует предоставить ипотеку по ставке от 1% на покупку квартир в домах, строящихся с использованием новой схемы финансирования.

Минимальная процентная ставка по ипотеке будет действовать до ввода новостройки в эксплуатацию.

Кто и при каких условиях может рассчитывать на такие кредиты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".