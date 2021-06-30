Объявлены условия въезда российских туристов в Турцию

Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в Минтуризма республики.

«Туристы из России при въезде в Турцию могут представить сертификат о вакцинации любой зарегистрированной российской вакциной. Важно, чтобы турист прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за 14 дней до путешествия», — пояснили в министерстве. Как отметили в Минтуризма Турции, сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг, республика его также принимает. Но прививка — не единственно возможное условия для вхезда в Турцию — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».