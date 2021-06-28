Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович подписала Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса.

Котович отметила ухудшение эпидемиологической ситуации в республике по коронавирусной инфекции, оценив ее как напряженную с тенденцией к росту.

Ежесуточный относительный показатель заболеваемости по Республике Карелия на 100 тысяч населения по состоянию на 27 июня (25,8) превышает аналогичный показатель по Российской Федерации (13,9).

Кроме того, при анализе предполагаемых мест заражения коронавирусом отмечается увеличение в два раза количества лиц, которые заразились в общественном месте (магазины, торговые центры, организации, оказывающие услуги), а также граждан, работающих вахтовым методом.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации главный государственный врач по Республике Карелия Людмила Котович постановила:

1. Определить категории (группы) граждан, подлежащие вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемиологическим показаниям:

осуществляющие деятельность на основании трудового договора, гражданско правового договора, служебного контракта в следующих сферах торговли, производства, туризма,

- торговли продовольственными и непродовольственными товарами; - общественного питания;

- производствах (организациях), привлекающих специалистов для работ

вахтовым методом;

- туризма, в том числе оказывающих услуги на объектах размещения;

- физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесс-клубов, бассейнов, бань, саун;

- парикмахерских услуг, салонах красоты, услуг по уходу за ногтями и кожей рук;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- общественного транспорта;

- образования, летнего оздоровительного отдыха, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек);

- досуговых, развлекательных (в т.ч. детских игровых комнат, детских развлекательных центров), зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий. - государственной гражданской и муниципальной службы, деятельности органов власти и подведомственных им организаций.

2.Руководителям органов и организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Карелия, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления до 27 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 27 августа - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников,

сотрудников;

З. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).