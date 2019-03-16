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Новости. Общество
15:16, 16 Марта 2019
фото: gov.karelia.ru

Обладает ли "Амкодор" достаточным объёмом собственных средств, чтобы успешно реализовать петрозаводский проект?

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С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.

Белорусский холдинг "Амкодор" чуть менее года назад заявил о намерении инвестировать 18 млрд российских рублей в проект создания завода с производством полного цикла машин для лесопромышленного комплекса.

ООО "Амкодор-Онего" выкупило производственный комплекс Онежского тракторного завода. Признанный банкротом ОТЗ был приобретён по итогам состоявшихся торгов.

Отмечалось, что будущая продукция будет "поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники", а объёмы выпуска лесных машин составят не менее 1000 единиц в год, что обеспечит предприятию "доминирующее положение на рынке лесопромышленной техники в России".

Собственно, с этого момента и следует начинать критический анализ белорусского проекта. Занимаясь исследованием региональных инвестиционных проектов уже более 20 лет, автор этих строк никогда не сталкивался с информацией о количестве работающих в республике лесозаготовительных машин "Амкодор". На лесозаготовке работают Valmet, Ponsse, Scania, Volvo и другие. Эти машины дешевле и надёжней аналогичной продукции минского предприятия.

Почему карельских лесозаготовителей заинтересуют новые белорусские машины? Тем более если учесть, что форвардер "Амкодор 2661-01" использует манипулятор 600-1Foresteri (Финляндия), а харвестер "Амкодор 2551-01" – харвестерную головку Kesla Foresteri 25RH (Финляндия). С компаниями, представляющими североевропейских партёров, налажено многолетнее сотрудничество, практической стороной которого являются выгодные условия по гарантийному и сервисному обслуживанию.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Степан
2019-03-16 16:28:04
Как то мутно с этим заводиком . Месяц с торгов прошёл , движения на площадке ОТЗ ни какого . Что то как то здесь не так .
кир
2019-03-16 15:39:11
И я не верю бывшим "друзьям", чтобы они не оторвали от России что-нибудь задарма. :)
Гость
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