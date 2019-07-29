Обманутым дольщикам планируют предлагать готовое жильё

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.

Как рассказал РИА Новости Мутко, пока такой механизм только формулируется, для его использования требуется изменение законодательства, которое будет возможно в осеннюю сессию парламента.

Ранее был опубликован проект постановления правительства с правилами, по которым Фонд защиты прав дольщиков может предложить гражданам финансовую компенсацию. Правила предусматривают, что достройка проблемного объекта за счет Фонда дольщиков нецелесообразна, если сумма предполагаемых компенсационных выплат меньше либо равна расходам, необходимым для завершения строительства. Также, согласно документу, нецелесообразно финансировать достройку отдельного дома за обанкротившимся застройщиком в случае, если на это потребуется больше трех лет.

Мутко отметил, что возможность предлагать квартиры дольщикам в более готовых домах вместо новостроек, на которые они заключили договор долевого участия станет "третьей опцией решения их проблемы, помимо завершения дома и компенсации". При этом, уточнил он, это будет возможным, если у Фонда дольщиков в городе, где живут дольщики, будут свободные квартиры в других объектах.

Говоря о денежной компенсации дольщикам, вице-премьер подчеркнул, что будет "лично следить" за тем, в каких случаях будут ее предоставлять и насколько корректен аудит проекта, который решено не достраивать. "Шаблона одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков", - подчеркнул он.

Отдельно Мутко отметил, что заменять компенсацией окончание строительства дома для дольщиков Urban Group "совершенно точно никто не собирается". "Для дольщиков этой компании уже выработан отдельный механизм, который уже начал работать", - сказал он.

В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин пояснил РИА Новости, что все компенсации дольщикам вместо завершения строительства будут происходить по текущей рыночной цене, но не ниже стоимости, указанной в договоре долевого участия. "Оценка будет проводить независимый оценщик", - уточнил он.