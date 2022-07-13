Обнародован список зданий, которые планируется приватизировать в Петрозаводске (ФОТО)

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии планирует приватизировать в ближайшие три года 120 объектов недвижимости, в том числе, в Петрозаводске.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства глава Минимущества Янина Свидская.

В список объектов для приватизации в Петрозаводске вошли бывшее здание противотуберкулезного диспансера, бывшие мастерские детской секции по картингу и три административных здания.

Кроме того, в план приватизации вошли 2 пакета акций ООО «Петрозаводская бланочная типография» и ОАО «Лахденпохьяагросервис».

По оценке Минимущества, продажа имущества принесет в казну в 2023 году 29,9 млн рублей, в 2024 году — 27,1 млн рублей, в 2025 году — 24,9 млн рублей.