Обнаружена необычная связь между использованием интернета и деменцией

Специалист рассказала об ухудшении когнитивных функций и возможностях всемирной сети.

Пользование интернетом снижает риск развития деменции у пожилых людей. Об этом психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалистки, ученые доказали, что между пользованием интернетом в пожилом возрасте и сохранением когнитивных функций есть прямая связь. Она объясняется тем, что в интернете пожилым людям доступны занятия, полезные для тренировки умственных способностей. К этой категории, как указала Крашкина, относятся, в частности, чтение новостей, решение головоломок, использование обучающих приложений.

Социальная изоляция и одиночество могут ухудшать когнитивные функции пожилых людей. Интернет предоставляет возможность поддерживать социальные связи, общаться с друзьями и семьей, участвовать в онлайн-сообществах и форумах. Взаимодействие с другими людьми помогает поддерживать умственные способности

Психотерапевт предупредила, что пользование интернетом сопряжено с определенным риском. Например, некоторые люди могут неконтролируемо потреблять информацию, в том числе недостоверную и даже вредную. Также есть риск столкнуться с сетевыми мошенниками.