Обнаженная грудь Марии Горбань потрясла мужчин

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Актриса вызвала ажиотаж откровенным снимком.
Звезда сериала "Кухня", "Отель "Элеон", "Робинзон" и других оголила роскошный бюст, пишет Cosmopolitan.
Актриса порадовала публику пикантным кадром. Она позировала в белоснежном наряде, который подчеркнул ее изящные формы. Мария расстегнула молнию облегающего комбинезона до талии и дерзко посмотрела в камеру.
Фото спровоцировало бурную реакцию подписчиков.
"Мамма миа", "Секси", "Феерично", "Ох уж этот ваш пупочек", –отметили подписчики.
В жизни Марии произошло радостное событие – сбылась давняя мечта. Актрисе предложили роль ведущей популярного тревел-шоу "Орел и решка".
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