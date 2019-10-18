Обнаженная грудь Марии Горбань потрясла мужчин

Актриса вызвала ажиотаж откровенным снимком.

Звезда сериала "Кухня", "Отель "Элеон", "Робинзон" и других оголила роскошный бюст, пишет Cosmopolitan.

Актриса порадовала публику пикантным кадром. Она позировала в белоснежном наряде, который подчеркнул ее изящные формы. Мария расстегнула молнию облегающего комбинезона до талии и дерзко посмотрела в камеру.

Фото спровоцировало бурную реакцию подписчиков.

"Мамма миа", "Секси", "Феерично", "Ох уж этот ваш пупочек", –отметили подписчики.

В жизни Марии произошло радостное событие – сбылась давняя мечта. Актрисе предложили роль ведущей популярного тревел-шоу "Орел и решка".