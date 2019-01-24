Обнаженный Денис Клявер залез на пальму

Певец Денис Клявер прилетел с женой Ириной и сыном Даниэлем в зимний отпуск в Доминикану. Там он взобрался на пальму и сфотографировался для поклонников.

Ради снимка экс-участник группы "Чай вдвоем" забрался почти на верхушку пальмы,которая наклонилась над берегом океана. Клявер в плавках держался ногами за ствол и, поправляя солнечные очки, смотрел в кадр.



Instagram

Он явно последовал примеру российских звезд и продолжил курортный челлендж. До него в разных уголках планеты пальмы "оседлали" Ольга Бузова, Кети Топурия и Анастасия Волочкова.

"Самое креативное и оригинальное место для фото на фоне пальм найдено! По ходу,я лучший. Что скажут мои фотопальмовые инста-конкурентки и конкуренты?", – шутливо заметил певец в Instagram.