Обнаженный Денис Клявер залез на пальму

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Певец Денис Клявер прилетел с женой Ириной и сыном Даниэлем в зимний отпуск в Доминикану. Там он взобрался на пальму и сфотографировался для поклонников.
Ради снимка экс-участник группы "Чай вдвоем" забрался почти на верхушку пальмы,которая наклонилась над берегом океана. Клявер в плавках держался ногами за ствол и, поправляя солнечные очки, смотрел в кадр.
Он явно последовал примеру российских звезд и продолжил курортный челлендж. До него в разных уголках планеты пальмы "оседлали" Ольга Бузова, Кети Топурия и Анастасия Волочкова.
"Самое креативное и оригинальное место для фото на фоне пальм найдено! По ходу,я лучший. Что скажут мои фотопальмовые инста-конкурентки и конкуренты?", – шутливо заметил певец в Instagram.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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