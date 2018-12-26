Обновлен портал для малого и среднего бизнеса Карелии

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Министерство экономического развития и промышленности Карелии запустило новую версию интернет-портала для малого и среднего предпринимательства, где собрана информация о формах государственной поддержки бизнеса.
Об этом заместитель министра Янина Свидская сообщила на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Карелии. По ее словам, при разработке новой версии портала были учтены пожелания предпринимательского и экспертного сообщества, а также опыт других регионов, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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