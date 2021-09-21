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Обновленный Outlander и 30-летний юбилей Mitsubishi в России

Новости. Общество
13:00, 29 Сентября 2021
фото: © ПКФ СЛОВО

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В этом году Mitsubishi отмечает 30 лет присутствия на рынке России, и в этом же году появился официальный дилер компании в Петрозаводске.

Автомобили Mitsubishi давно стали символами надежности и качества.

Так получилось, что выход обновленного Mitsubishi Outlander совпал с юбилеем присутствия марки на рынке России.

Mitsubishi Outlander — самая востребованная модель компании в России. Во многом это объясняется высоким качеством автомобиля и продуманной ценовой политикой.

С открытием официального дилера Mitsubishi в Петрозаводске и на дорогах Карелии начали появляться Outlander 2021 модельного года.

Внешне автомобиль можно узнать по черной решетке радиатора, черным рейлингам и 18» колесным дискам нового дизайна. Также бросаются в глаза и внутренние изменения — комбинированный салон. Это сочетание кожи по бокам и синтетического материала, напоминающего замшу, в центральной части сидений. Такое сочетание нашло очень позитивный отклик у клиентов, купивших специальную версию Outlander Black Edition, представленную в прошлом году. Поэтому было принято решение предложить комбинированный салон и для автомобилей не только специальной серии.

Объем изменений и улучшений в Outlander за последние три года довольно внушительный: менялась подвеска -  амортизаторы увеличенного объема позволяют еще лучше сопротивляться ямам, перенастраивался электроусилитель руля, передние тормоза стали мощнее, появилась 7-местная версия.

С обновленный Outlander уже сегодня можно ознакомиться в официальном дилерском центре Mitsubishi по адресу: Лососинское шоссе, д. 39, тел 44-44-03

Не стоит забывать и о появившейся возможности обслуживания автомобилей у официального дилера Mitsubishi в Петрозаводске:

  • гарантийное и постогарантийное обслуживание;
  • аксессуары, оригинальные запчасти и масла;
  • до 2-х лет гарантии и регламентированное качество работ.

Также в Официальном дилерском центре Mitsubishi действуют специальные «юбилейные» программы сервиса:

«Программа 3+2»
для владельцев автомобилей старше 3 лет с выгодой до 30% на оригинальные запасные части  и смазочные материалы Mitsubishi и на работы по их замене;

«Mitsubishi. Добро пожаловать домой!» 
покупателям автомобилей с пробегом полный бак моторного масла Mitsuoil предоставляется в подарок. 

Напоминаем, что Официальный дилерский центр Mitsubishi расположен по адресу: Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 39, стр. 2

Телефон для записи: 8 (8142) 44-44-03

Сайт: https://mitsubishi-pkfslovo.ru

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