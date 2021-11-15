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Оборот резидентов технопарка "Южная промзона" в Карелии превысил 360 млн. рублей

Новости. Экономика
21:30, 25 Декабря 2021
фото: Министерство экономического развития Карелии

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Руководители экономического блока правительства Карелии встретились с резидентами первого технопарка «Южная промзона».

На встрече обсуждалось введение новых преференций для резидентов, обеспечение их сырьем и вопросы реализации продукции камнеобработки, сообщили в министерстве экономики республики.



Напомним, технопарк «Южная промзона» - это уникальная площадка, обеспечивающая эксклюзивные условия для развития высокотехнологичного камнеобрабатывающего бизнеса, на которой сегодня успешно работают 8 резидентов.

За год общий оборот резидентов составил более 360 млн. рублей, создано 92 рабочих места.

В ноябре в технопарке «Южная Промзона» запустили новую полировальную линию Pedrini — высококлассному и дорогому оборудованию нет равных в Карелии.



Как отметили резиденты основным преимуществом работы в технопарке является комплексный подход управляющей компании к оказанию полного спектра услуг для предприятий, размещенных на промплощадке.

Сейчас резиденты технопарка – это компании, которые существуют на рынке уже не один год и расширение их производственных мощностей стало возможно благодаря современному оборудованию промышленного технопарка.

Как отметил в ходе встречи Дмитрий Родионов, промышленный технопарк «Южная промзона» - один из самых успешных проектов на территории Российской Федерации и работа по созданию новых технопарков в регионе будет продолжена.

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Комментарии

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Os
2021-12-25 22:37:07
Pedrini спасет карельскую экономику.
Вася
2021-12-25 22:18:50
Так нас уже никто не догонит
Вася
2021-12-25 22:13:37
Обещают то и это,

Просят-просто потерпеть

Мол враги кругом

не дремлють..

И хотят нас п....иметь..

Их(врагов) вокруг навалом

Их же надо обмануть..

Подождём, пока обманут,

проживём уж как нибудь..
Вася
2021-12-25 22:12:22
Повысили, улучшили, планируем, драйверы роста, социальная направленность, рост социальных выплат, интенсифицирование макроэкономики.
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