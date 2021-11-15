Оборот резидентов технопарка "Южная промзона" в Карелии превысил 360 млн. рублей

Руководители экономического блока правительства Карелии встретились с резидентами первого технопарка «Южная промзона».

На встрече обсуждалось введение новых преференций для резидентов, обеспечение их сырьем и вопросы реализации продукции камнеобработки, сообщили в министерстве экономики республики.





Напомним, технопарк «Южная промзона» - это уникальная площадка, обеспечивающая эксклюзивные условия для развития высокотехнологичного камнеобрабатывающего бизнеса, на которой сегодня успешно работают 8 резидентов.

За год общий оборот резидентов составил более 360 млн. рублей, создано 92 рабочих места.

В ноябре в технопарке «Южная Промзона» запустили новую полировальную линию Pedrini — высококлассному и дорогому оборудованию нет равных в Карелии.





Как отметили резиденты основным преимуществом работы в технопарке является комплексный подход управляющей компании к оказанию полного спектра услуг для предприятий, размещенных на промплощадке.



Сейчас резиденты технопарка – это компании, которые существуют на рынке уже не один год и расширение их производственных мощностей стало возможно благодаря современному оборудованию промышленного технопарка.



Как отметил в ходе встречи Дмитрий Родионов, промышленный технопарк «Южная промзона» - один из самых успешных проектов на территории Российской Федерации и работа по созданию новых технопарков в регионе будет продолжена.