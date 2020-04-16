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Образовательные учреждения в Карелии накопили крупный долг по ЖКХ

Новости. Общество
17:20, 16 Апреля 2020
фото: © Depositphotos / Georg.S.V
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Образовательные организации погасили долги за потребленную тепловую энергию по требованию прокурора.

По информации прокуратуры Карелии, образовательные учреждения Кемского района задолжали теплоснабжающими организациями более 2,5 млн рублей.

Наличие задолженности свидетельствовало о ненадлежащей реализации полномочий по финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений со стороны учредителя – администрации Кемского муниципального района.

Прокурор обязал главу администрации района устранить нарушения.

Администрация района погасила образовавшуюся задолженность.

Ранее директора образовательного учреждения в Карелии оштрафовали.

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