Образовательные учреждения в Карелии накопили крупный долг по ЖКХ

Образовательные организации погасили долги за потребленную тепловую энергию по требованию прокурора.
По информации прокуратуры Карелии, образовательные учреждения Кемского района задолжали теплоснабжающими организациями более 2,5 млн рублей.
Наличие задолженности свидетельствовало о ненадлежащей реализации полномочий по финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений со стороны учредителя – администрации Кемского муниципального района.
Прокурор обязал главу администрации района устранить нарушения.
Администрация района погасила образовавшуюся задолженность.
Ранее директора образовательного учреждения в Карелии оштрафовали.
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