Директора образовательного учреждения в Карелии оштрафовали

Образовательная организация и ее директор оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Проверка показала, что бывший высокопоставленный сотрудник администрации Костомукши в 2018 году был трудоустроен по совместительству на должность рабочего по обслуживанию здания в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.

Директор учреждения не отправил бывшему работодателю уведомление в течение 10 дней с даты заключения трудового договора.

Постановлением мирового судьи образовательную организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей, а руководителя – на 20 тысяч рублей.

Ранее директора спортивной школы в Карелии оштрафовали за нарушение условий контракта.