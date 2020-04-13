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Директора образовательного учреждения в Карелии оштрафовали

Новости. Общество
12:50, 14 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
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Образовательная организация и ее директор оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Проверка показала, что бывший высокопоставленный сотрудник администрации Костомукши в 2018 году был трудоустроен по совместительству на должность рабочего по обслуживанию здания в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.

Директор учреждения не отправил  бывшему работодателю уведомление в течение 10 дней с даты заключения трудового договора.

Постановлением мирового судьи образовательную организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей, а руководителя – на 20 тысяч рублей.

Ранее директора спортивной школы в Карелии оштрафовали за нарушение условий контракта.

 

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