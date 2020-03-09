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Директора спортивной школы в Карелии оштрафовали за нарушение условий контракта

Новости. Общество
10:39, 10 Марта 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС, архив
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Суоярвская спортивная школа подписала акт приема-передачи при невыполненных условиях контракта, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что контрактом, заключенным между спортивной школой и индивидуальным предпринимателем, была предусмотрена поставка в срок до 31 декабря комплекта искусственного покрытия футбольного поля для спортивных школ на сумму 7,3 млн рублей.

Акт приема-передачи подписан сторонами 29 декабря, деньги поставщику перечислены в полном объеме.

Проверка показала, что не все предусмотренные контрактом обязательства исполнены – недопоставлен кварцевый песок и амортизирующий наполнитель. В гарантийном письме поставщик обязался поставить их до 20 января, однако и это обязательство своевременно не выполнил. 

Прокуратура района внесла главе Суоярвского района представление.

Директору спортивной школы назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Товар был поставлен.

Ранее сообщалось, что в Карелии расторгнут контракт с подрядчиком из-за срыва стройки спортобъекта федерального значения.

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