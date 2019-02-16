Обрушившуюся кровлю в школе Карелии пообещали отремонтировать сегодня

В школе Питкяранты 11 февраля из-за снега обрушилась крыша.

Напомним, по словам очевидцев, крыша рухнула под тяжестью снега на этой неделе. Дыру в кровле не заделывали.

В известность был поставлен глава Питкярантского района Дмитрий Трошин.

Изданию он комментарии не давал.

Но 15 февраля на сайте местного отделения Партии "Единая Россия" появилась информация о том, что повреждения кровли входной зоны школы № 2 в Питкяранте будут устранены в субботу, 16 февраля.

"Кровля входной зоны получила повреждения в результате схода снега с другого, более высокого корпуса школы. Кровлю на этом участке ремонтировали в прошлом году, работы производила компания из Петрозаводска. Подрядчик установил новые снегозадержатели, но они не выдержали веса скопившегося снега и сорвались. Вместе с ними на кровлю входной зоны обрушилась и снежная масса со льдом", – написал Трошин.