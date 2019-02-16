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Новости. Происшествия
11:00, 16 Февраля 2019
фото: Instagram

Обрушившуюся кровлю в школе Карелии пообещали отремонтировать сегодня

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В школе Питкяранты 11 февраля из-за снега обрушилась крыша.

Напомним, по словам очевидцев, крыша рухнула под тяжестью снега на этой неделе. Дыру в кровле  не заделывали. 

В известность был поставлен глава Питкярантского района Дмитрий Трошин.

Изданию он комментарии не давал.

Но 15 февраля на сайте местного отделения Партии "Единая Россия" появилась информация о том,  что повреждения кровли входной зоны школы № 2 в Питкяранте будут устранены в субботу, 16 февраля.

"Кровля  входной зоны получила повреждения в результате схода снега с другого, более высокого корпуса школы. Кровлю на этом участке ремонтировали в прошлом году, работы производила компания из Петрозаводска. Подрядчик установил новые снегозадержатели, но они не выдержали веса скопившегося снега и сорвались. Вместе с ними на кровлю входной зоны обрушилась и снежная масса со льдом", – написал Трошин. 

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