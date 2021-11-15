Общественная палата Карелии поддержала законопроекты о временном введении QR-кодов

Большинство членов Общественной палаты республики решило поддержать резонансные законопроекты о введении QR-кодов в том случае, если в них будут внесены дополнения.

На площадке Общественной палаты сегодня, 7 декабря, обсудили два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. В расширенном заседании Палаты приняли участие Уполномоченный по защите прав человека и бизнес-омбудсмен Карелии, медики, представители различных министерств и ведомств республики, общественные активисты.

В начале заседания участникам напомнили, что первый законопроект вносит поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Второй законопроект вносит изменения в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ». Он предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Пассажирам для проезда также потребуется QR-код о прививке, либо справка о перенесенном заболевании, либо медотвод от прививки.

В случае принятия нормативных актов, они будут действовать с 1 февраля до 1 июня 2022 года как экстренные меры из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Присутствующие на мероприятии медики рассказали об эпидемиологической ситуации в республике. По словам главного врача Республиканской инфекционной больницы Юлии Кононенко, пандемия никуда не девается, а наоборот набирает обороты. С начала осени в Карелии идет продолжение третьей волны коронавируса. Ежедневно выявляется от 230 до 270 новых случаев инфицирования. В стационарах республики находятся около 750 ковидных больных. Большая часть из них - 96 процентов - не привита. А пациенты болеют очень тяжело.

«При этом мы видим, что вакцинация работает. Пациенты продолжают поступать, но их количество стало меньше по сравнению с 2020 годом. Нельзя сказать, что система здравоохранения Карелии находится в коллапсе, мы работает в штатном режиме», - отметила Юлия Кононенко, поблагодарив тех жителей Карелии, кто привился, и поддержав законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом.

Позицию медиков о новых законодательных инициативах поддерживают далеко не все. Об этом рассказал заместитель председателя Общественной палаты Анатолий Цыганков, представив срез обращений, которые поступили к общественникам.

«Дискуссия вокруг темы вакцинации и введения QR-кодов очень острая и общественно-конфликтная. В Общественную палату поступила масса предложений, чего раньше не было. Из более 200 обращений 60 процентов – это организованные обращения, написанные под копирку юридически грамотными людьми. Они приходили из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Это организованная волна информационного потока. А 40 процентов обращений - это стихия, письма от общественных организаций, граждан, которые высказали свою волю, опираясь на законодательство», - рассказал Анатолий Цыганков.

Как отметил заместитель председателя Общественной палаты республики, главный тезис всех обращений – люди выступают против QR-кодов. Они считают, что кодировка ограничит доступ граждан в объекты розничной торговли, общественного питания, организации культуры, места проведения общественных мероприятий. По их мнению, QR-коды не гарантируют защиту от заболевания: привитые люди тоже болеют, а человек с QR-кодом может быть разносчиком болезни.

Кроме того, авторы обращений уверены, что QR-коды нарушают законные и конституционные права человека. Лишают прав граждан на труд, обучение, доступ к органам власти. Граждане без QR-кода лишаются права свободного передвижения.

«В большинстве обращений – критика и отторжение, предложений очень мало. Вплоть до того, что введение QR-кодов – это унижение человеческого достоинства, человеку присваивается метка», - рассказал Цыганков.

Среди поступивших предложений, которые Анатолий Цыганков считает нужным взять в работу, - расширение списка болезней по медицинским отводам и не включение военнослужащих в число кодируемых, иначе разглашаются персональные данные сотрудников силовых органов.

Заслуженный юрист РФ, судья Конституционного суда РК Алексей Тайбаков выступил за принятие законопроектов, поскольку сейчас в стране сложилась ситуация, когда наше общество и мир находятся в состоянии войны с новой коронавирусной инфекцией.

«Сегодняшняя коронавирусная инфекция — это угроза национальной безопасности Российской Федерации. Непросто угроза каждому конкретному человеку, который рискует заболеть, нашим близким, нам самим, но и в целом угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Эта угроза оказывает огромное влияние в целом на состояние нашего общества, его благополучие, на суверенитет, в том числе, она является проблемой, которую необходимо решить. И статья 55 Конституции России закрепляет ограничение прав граждан в связи с этими обстоятельствами. Поэтому, мы должны исходить из того, что принятие закона, который мы сегодня обсуждаем, как раз корреспондируется с этой статьей. Она позволяет при определенных условиях, на определенный срок – мы видим, что это ограничено одним годом – ограничить права человека, для достижения общественного блага, окончательной победы, если это возможно, над коронавирусной инфекцией», — сказал Алексей Тайбаков.

Дискуссия о введении QR-кодов длилась более двух часов. Свои предложения высказали предприниматели, обмудсмены, члены Общественной палаты. Но представители Палаты продолжили обсуждение и после окончания рассмотрения данного вопроса с приглашенными на заседание гостями. Только по итогам этого обсуждения было принято решение – поддержать законопроекты, но внести в них поступившие предложения.

«Подводя итоги нашего сегодняшнего обсуждения, мы с коллегами обменялись мнениями еще раз. Было дано слово тем, кто не выступил ранее, поскольку было много приглашенных. После того как каждый член палаты досказал то, что хотел досказать, было предложено, в каком направлении готовить резюмирующую часть. Вариантов было три. Мы могли либо полностью поддерживать законопроекты в данной редакции. Но таких мнений высказано не было. Второе направление – категорически не поддержать законопроекты. И за этот вариант некоторые члены Общественной палаты голосовали, но их было меньшинство. Большинство членов Палаты выбрало третий вариант – взять за основу данные проекты и поддержать их в том случае, если в них будут внесены дополнения, проекты нужно доработать. Какие предложения мы будем вносить, зависит еще и от завтрашнего обсуждения, которое пройдет с общественниками в Точке кипения. 10 декабря я поеду на пленарное заседание Общественной палаты РФ уже с пакетом конкретных предложений по внесению дополнений в законопроекты, призванные ограничить распространение коронавирусной инфекции», - отметила председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова.