Общественная палата Карелии: "Жалоб на нарушения от наблюдателей нет"

Общественники, которые курировали работу наблюдателей в районах Карелии, рассказали о ходе голосования.

На площадке Информационно-ситуационный центра карельского избиркома члены Общественной палаты республики прокомментировали ход голосования и мониторинг работы общественных наблюдателей в районах Карелии.

Как сообщила представитель палаты Виктория Шарапова, она курирует Кондопожский и Медвежьегорский районы. В обоих муниципальных образованиях открыто большое количество избирательных участков: 30 и 29 соответственно. В Кондопожском районе работают 48 наблюдателей, в Медвежьегорском - 44.

Виктория Шарапова рассказала, что, когда Общественная палата республики обратилась к жителям с предложением поучаствовать в наблюдении и контроле над выборами, активнее всего откликнулись ветеранские организации. Так, в Кондопоге совет ветеранов объединил людей с активной гражданской позицией.

Представитель Общественной палаты Карелии Елена Чичуа курирует Костомукшу, Пряжинском и Олонецкий районы. Она сообщила, что лично выезжала в муниципальные образования.

"Мы знаем всех ответственных лиц в районах, связываемся с ними по телефону, они передают данные. Жалоб нет, все проходит спокойно", - сказала Елена Чичуа.

Виктория Шарапова добавила, что формирование корпуса общественных наблюдателей показало: неравнодушных людей очень много. По мнению Общественной палаты, этот актив необходимо задействовать в дальнейшей социальной ориентированной волонтерский деятельности.

В 20.00 голосование завершилось на всех участках Карелии.