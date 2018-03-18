Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
20:13, 18 Марта 2018

Общественная палата Карелии: "Жалоб на нарушения от наблюдателей нет"

По теме

Путин лидирует на выборах в Карелии с 72% голосов
19.03.18 00:17
Первые итоги голосования на выборах Президента РФ в Карелии обнародованы
18.03.18 22:33
Доверенные лица кандидатов в президенты России обсудили итоги выборов в Карелии
18.03.18 22:25
Все новости
Загрузка...

Общественники, которые курировали работу наблюдателей в районах Карелии, рассказали о ходе голосования.

На площадке Информационно-ситуационный центра карельского избиркома члены Общественной палаты республики прокомментировали ход голосования и мониторинг работы общественных наблюдателей в районах Карелии.

Как сообщила представитель палаты Виктория Шарапова, она курирует Кондопожский и Медвежьегорский районы. В обоих муниципальных образованиях открыто большое количество избирательных участков: 30 и 29 соответственно. В Кондопожском районе работают 48 наблюдателей, в Медвежьегорском - 44.

Виктория Шарапова рассказала, что, когда Общественная палата республики обратилась к жителям с предложением поучаствовать в наблюдении и контроле над выборами, активнее всего откликнулись ветеранские организации. Так, в Кондопоге совет ветеранов объединил людей с активной гражданской позицией.

Представитель Общественной палаты Карелии Елена Чичуа курирует Костомукшу, Пряжинском и Олонецкий районы. Она сообщила, что лично выезжала в муниципальные образования.

"Мы знаем всех ответственных лиц в районах, связываемся с ними по телефону, они передают данные. Жалоб нет, все проходит спокойно", - сказала Елена Чичуа.

Виктория Шарапова добавила, что формирование корпуса общественных наблюдателей показало: неравнодушных людей очень много. По мнению Общественной палаты, этот актив необходимо задействовать в дальнейшей социальной ориентированной волонтерский деятельности.

В 20.00 голосование завершилось на всех участках Карелии.

По теме

Путин лидирует на выборах в Карелии с 72% голосов
19.03.18 00:17
Первые итоги голосования на выборах Президента РФ в Карелии обнародованы
18.03.18 22:33
Доверенные лица кандидатов в президенты России обсудили итоги выборов в Карелии
18.03.18 22:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске
17.03.2018, 10:32
Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе

Аналитика

18.03.2018 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 2
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Выборы президента РФ в Петрозаводске
18.03.2018 20:40
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»