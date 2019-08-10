Общественная палата России поддержит Петрозаводск в вопросе модернизации "ливневки"

Глава карельской столицы приняла участие в совещании, состоявшемся по итогам рабочего визита представителей Общественной палаты России, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске прошло совещание по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Карелия в рамках выездного заседания Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации под председательством Игоря Шпектора.

На встрече обсуждалась реализация региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, проекта "Формирование комфортной городской среды", федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и другие темы.

Подводя итоги двухдневного визита, Игорь Шпектор выразил готовность оказать содействие в решении актуальных проблем Петрозаводска в области ЖКХ. В частности, Общественная палата поддержит карельскую столицу в вопросе модернизации ливневой канализации.