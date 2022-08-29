Общественники проконтролируют честность выборов в Карелии

Известный тележурналист и экс-кандидат на должность Главы Карелии Денис Базанков выдвинул идею создания «Гражданского комитета за честный подсчет».

Инициативу поддержали активные граждане и кандидат на пост Главы Республики от Демократической партии России Анатолий Дударин. Он вошел в состав комитета. Благодаря этому общественники смогут выставить на избирательных участках Карелии своих наблюдателей.

«Гражданский комитет за честный подсчет» позволит обеспечить независимый гражданский контроль. В республике уже существует Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. Но, как сказал тележурналист в своем видео в социальной сети в ВКонтакте , он сомневается, что общественный штаб способен действовать независимо и объективно, так как зависит от власти.

Базанков намеренно проигнорировал Рогалевича (Справедливая Россия — За правду) и Ульянова (КПРФ), назвав их договорными кандидатами. «Я… не раз говорил и рассказывал, как их пропустили через муниципальный фильтр. По этим причинам я их не беспокою. Их наблюдатели будут вести себя соответственно», — заявил Денис Базанков.

Независимые общественники в статусе наблюдателей от кандидата Анатолия Дударина будут присутствовать на участках для голосования, следить за происходящим и сообщать Центральной избирательной комиссии и гражданам о вероятных нарушениях.

Напомним, что в этом году выборы на должность главы Республики Карелия состоятся 9, 10 и 11 сентября.