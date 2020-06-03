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Обсерватор развернули на спортивной базе "Курган" в Петрозаводске

Новости. Общество
10:28, 04 Июня 2020
фото: Минспорта Карелии
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В обсерватор в административном здании Республиканского спортивного комплекса "Курган" на Курганском проезде, 3 поступили 19 человек, сообщили в Минспорта Карелии.

Как отметили в Минспорта со ссылкой на оперштаб, у помещенных в обсерватор отрицательные тесты на COVID-19, однако, согласно действующим рекомендациям Роспотребнадзора РФ им необходимо в течение 14 дней соблюдать карантин.

По решению Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Карелия обсерватор на территории спорткомплекса был развернут в апреле текущего года и используется впервые.
"Никакого повода для беспокойства у спортсменов и посетителей "Кургана" нет, - ометили в Минспорта. - Обсерватор организован с соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства. В соответствии с правилами лица, находящиеся в обсерваторе, не могут покидать помещение и находятся под круглосуточным наблюдением врачей".

Напомним, что 1 июня на стройплощадке Белопорожских ГЭС произошла вспышка заболевания коронавируса: 282 человека охвачены противоэпидемическими мероприятиями, 76 вахтовиков с подозрением на коронавирус госпитализированы.

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Комментарии

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Плут
2020-06-04 12:13:44
Через 9 месяцев , после выхода оттуда, выяснится чем они там занимались....
Гость
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