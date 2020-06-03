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Число заболевших коронавирусом вахтовиков с Белопорожских ГЭС увеличилось до 48

Новости. Общество
22:21, 03 Июня 2020
фото: фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Со стройплощадки Белопорожских ГЭС в Карелии госпитализированы уже 76 вахтовиков с подозрением на коронавирус, сообщил глава Минздрава Карелии.

По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, завершена эвакуация вахтовиков, занятых на строительстве Белопорожской ГЭС в Кемском районе, где выявлен крупный очаг коронавирусной инфекции. Ее руководил представителя министерства на объекте - заместителя министра Сергея Седлецкого.

"На 21.00 168 человек находятся в обсерваторах в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в городе Петрозаводске, - пишет на своей странице в «ВКонтакте» Михаил Охлопков. - 76 человек госпитализированы в медицинские организации республики. В их числе пациенты с подтвержденным положительным результатом ПЦР-исследования на ковид – 48 человек. Из них в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн помещены 23 человека, остальные - в ковид-отделения районных больниц: в Сегеже – 13 человек, в Костомукше – 10 человек, Беломорске – 2 человека".

Кроме ого, 10 человек с условно положительным результатом доставлены в инфекционное отделение Пряжинской ЦРБ. А  18 человек с отрицательны результатом теста на ковид, но с симптомами респираторной инфекции, находятся под наблюдением медиков в Беломорской, Лоухской и Медвежьегорской ЦРБ. 3 человека остаются на сортировочном пункте в Беломорске. 12 человек – на самоизоляции в поселке Кривой Порог Кемского района.

Всего 282 человека охвачены противоэпидемическими мероприятиями. Местонахождение 4 человек уточняется.

На строительной площадке остались 23 человека, обслуживающие ГЭС.

С 4 июня начнется заключительная дезинфекция поселка. Объект будет готов принять новую смену вахтовиков с отрицательным тестом на ковид, сообщил министр.

Ранее сообщалось, на стройплощадке Белопорожских ГЭС в Карелии 37 рабочих заразились коронавирусом. Медики зафиксировали лихорадку у четверти из них.

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