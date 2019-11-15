Обучение на права без доплат. Теперь можно

Знаете самую главную "автошкольную" страшилку?

Это рассказ о том, что злые работники автошкол, специально плохо учат клиентов, чтобы они как можно дольше не могли сдать экзамен и платили, платили, платили… И снова платили!

И знаете, почему в нее так верят? А потому что она сплошь и рядом оказывается не страшилкой, а правдой. Что уж там… Есть такие автошколы.

И как же отличить честную автошколу от тех, кто хочет получать Ваши деньги?

На самом деле это не так сложно. Честная автошкола всегда готова заключить договор не просто "на выполнение обязательной программы" с выкаткой минимума часов. Честная автошкола готова заключить договор "на результат". То есть – до сдачи экзамена на права.

Автошкола "Престиж" готова заключать такой договор с любым желающим.

Договор типа "Безлимит" может быть двух типов – "с нуля" или "на доведение до экзамена".

Договор на "Безлимит" "с нуля" заключается с теми, кто пришел учиться в автошколу "Престиж" и полагает, что стандартной программы, утвержденной государством, ему будет мало. Заключив договор по типу "Безлимит", такой человек будет без доплат получать вождения столько, чтобы ему точно хватило сдать экзамен ГИБДД. Не сдал? Бывает. Ничего не плати, катаемся дальше. Не повезло опять? Не переживаем, учимся дальше. И так – пока заветная цель не будет достигнута. И никаких доплат.

Договор на "Безлимит" может быть заключен и с тем, кто имел неудачный опыт обучения в других автошколах. Вот живой пример. Девушка училась в автошколе Санкт-Петербурга и то, как происходило обучение, ей категорически не нравилось. Как она сама сказала: "Я чувствовала, что не сдам экзамен".

И тогда папа девушки обратился в автошколу "Престиж" и заключил договор на доподготовку по тарифному плану "Безлимит".

Было непросто. Было много учебного вождения, так как уровень "столичного" обучения оказался не очень. Дважды, экзамен не поддался и доподготовка продолжалась. И ни разу автошкола не взяла ни копейки денег сверх оговоренной суммы. Это и есть главная особенность тарифных планов "Безлимит" – сумма в процессе обучения не меняется, обучение идет до результата.

Теперь у вас есть выбор.

Поступая в автошколу, Вы можете заключить традиционный договор "как у всех", а можете – по тарифу "Безлимит", до конечного результата.

Сменив автошколу, Вы можете купить 2-4-6-8 часов учебного вождения и выйти с автошколой "Престиж" на экзамен на свой страх и риск. А можете заключить договор на доподготовку по тарифу "Безлимит" и забыть о финансовой стороне вопроса, катаясь столько, сколько нужно, до результата.

Теперь у всех есть выбор. Все по-честному.

Справки о тарифах линейки "Безлимит" по тел. 27-45-45.

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