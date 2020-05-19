Обустройство дороги к петроглифам в Карелии будет стоить более 118 млн рублей

Власти Карелии намерены вложить более 118 млн рублей в развитие дорожной инфраструктуры комплекса "Беломорские петроглифы".

На обсуждение депутатов Законодательного собрания региона внесен законопроект "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В частности, проект предусматривает выделение денег на развитие дорожной инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы".

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