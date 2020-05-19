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19.05.2020 13:44

Обустройство дороги к петроглифам в Карелии будет стоить более 118 млн рублей

Новости. Общество
09:15, 20 Мая 2020
фото: strana.ru
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Власти Карелии намерены вложить более 118 млн рублей в развитие дорожной инфраструктуры комплекса "Беломорские петроглифы".

На обсуждение депутатов Законодательного собрания региона внесен законопроект "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В частности, проект предусматривает выделение денег на развитие дорожной инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-20 10:46:31
Язычники снова нашли объект поклонения и лбы расшибут. Потому как наскальные изображения более древние, чем привнесённая в дикие племена еврейская религия.
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