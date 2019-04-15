Обувной ларек подожгли в Суоярви

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Неизвестные ночью подожгли обцвной ларек в Суорви, сообщили в отделении пожарной службы Карелии по Суоярвскому району.
В День космонавтики, 12 аперля, в 3.45 в Суоярви загорелся обувной ларек на ул. Победы у д. №15.
Предварительная версия – поджог.
Подразделения пожарной части № 42 по охране г. Суоярви прибыли на место согласно регламента и ликвидировали пожар в течение 7 минут.
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