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Новости. Происшествия
11:13, 15 Апреля 2019
фото: ОПС Суоярви

Обувной ларек подожгли в Суоярви

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Неизвестные ночью подожгли обцвной ларек в Суорви, сообщили в отделении пожарной службы Карелии по Суоярвскому району.

В День космонавтики, 12 аперля, в 3.45 в Суоярви загорелся обувной ларек на ул. Победы у д. №15.

Предварительная версия – поджог.

Подразделения пожарной части № 42 по охране г. Суоярви прибыли на место согласно регламента и ликвидировали пожар в течение 7 минут.

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Комментарии

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кир
2019-04-15 11:50:38
Самобытные.
Беня
2019-04-15 12:43:26
кир, нет. Древние латынцы в таких случаях задавались вопросом "Куи продэст?" Я думаю это выгодно тем, кто продает новые ботинки. :) :) :)
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