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Новости. Общество
11:44, 18 Декабря 2018
фото: Сергей Мятухин

Обвинение ходатайствовало о продлении ареста Дмитриева

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Прокуратура в городском суде Петрозаводска ходатайствовала о продлении ареста главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Заседание возобновилась после перерыва, объявленного в октябре.

Процесс проходит в закрытом режиме, однако, как сообщил журналистам в перерыве заседания адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, сторона обвинения ходатайствовала о продлении содержания историка под стражей на три месяца.

По словам Ануфриева, своё ходатайство представители прокуратуры объяснили тем фактом, что Дмитриев обвиняется по тяжкому преступлению и может скрыться от правосудия, поскольку был задержан на границе Карелии и Ленинградской области.

Сторона защиты выступила против удовлетворения этого ходатайства.

"Все те доводы, которые приводит сторона обвинения, должны основываться на законе. Должны быть какие-то объективные действия, либо их попытки, которые указывают на то, что он хотел это сделать. В данном случае этого нет. Просто голословные заявления. Это не основано на законе", - сказал Виктор Ануфриев.

Суд удалился на рассмотрение ходатайства.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. А с 2012 по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери", утверждают следователи.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

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