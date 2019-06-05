Обвиненный в экстремизме житель Карелии отделался штрафом

В Суоярви 39-летнего местного жителя оштрафовали на тысячу рублей за размещение материалов экстремистской направленности в Интернете, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия выявлен житель Суоярви, 1980 года рождения, который размещал в сети Интернет материалы экстремистского характера.

Указанный житель приграничного района размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов. Данные видеозаписи содержали материалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.

5 июня вступило в силу постановление Суоярвского районного суда в отношении жителя Суоярви, который признан виновным в совершении административного правонарушения, и назначен штраф в размере тысячи рублей.

Судом было учтено добровольное прекращение указанным лицом противоправного поведения. Правонарушитель самостоятельно удалил экстремистский контент.