Обвиняемый в коррупции в Карелии Игорь Чичин подал жалобу в Европейский суд

Владелец петербургской фирмы "Ремстройкомплект", , отвечавшей за ремонт и содержание дорог в Карелии, Игорь Чичин подал жалобу в Европейский суд по правам человека, заявив, что считает себя невиновным и незаконно содержится под стражей. В Страссбурге нашли основания для рассмотрения жалобы.

Петрозаводский адвокат Михаил Шогин предоставил письмо, которое он получил из суда ЕСПЧ.

"Суд приступит к рассмотрению жалобы, как только представится возможность. Если потребуется ваше личное присутствие, суд направит вам приглашение. Вы будете уведомлены о любом решении, вынесенным судом по жалобе", – говорится в письме из Страссбурга.

По словам Шогина, обычно жалобы в Европейский суд рассматриваются в течение четырех месяцев с момента их подачи и заявителю часто приходит ответ, что его обращение не принято.

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