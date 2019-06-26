Подписаться
Новости. Общество
15:56, 26 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Обвиняемый в коррупции в Карелии Игорь Чичин подал жалобу в Европейский суд

Загрузка...

Владелец петербургской фирмы "Ремстройкомплект", , отвечавшей за ремонт и содержание дорог в Карелии, Игорь Чичин подал жалобу в Европейский суд по правам человека, заявив, что считает себя невиновным и незаконно содержится под стражей. В Страссбурге нашли основания для рассмотрения жалобы.

Петрозаводский адвокат Михаил Шогин предоставил письмо, которое он получил из суда ЕСПЧ.

"Суд приступит к рассмотрению жалобы, как только представится возможность. Если потребуется ваше личное присутствие, суд направит вам приглашение. Вы будете уведомлены о любом решении, вынесенным судом по жалобе", – говорится в письме из Страссбурга.

По словам Шогина, обычно жалобы в Европейский суд рассматриваются в течение четырех месяцев с момента их подачи и заявителю часто приходит ответ, что его обращение не принято.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 11:48
Обществоведение
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 3
Городской суд Петрозаводска вынес частное определение о грубых нарушениях закона карельскими приставами, которые на протяжении нескольких лет не смогли снести торговую пристройку "Невский пассаж".
"Общественное обсуждение" по-тихому 8
24.06.2019 13:53
Ни участия, ни побед 7
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 8
24.06.2019 09:12
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:40
Личное мнение
"Предприниматель будет сидеть"
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»