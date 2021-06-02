Эксперты сделали обзор домов, которые строили чаще всего в Карелии в 2021 году

Строительство жилья всегда востребовано.

Спрос на готовые для возведения частных коттеджей не снижается. Чтобы максимально удовлетворить потребности клиентов, архитектурные компании регулярно проводят анализ пожеланий и предпочтений будущих застройщиков. По итогам 2020 года специалисты DOM4M составили ТОП10 самых лучших проектов двухэтажных домов, одноэтажный домов, домов с мансардой. Артикулы взяты с сайта DOM4M.RU.

Обзор проектов по результатам рейтинга

Ситуация в мире внесла некоторые коррективы в приоритеты частного строительства. Будущий владелец желает получить современный, красивый, просторный и многофункциональный дом. Под эти критерии идеально подходит европейская архитектура, основанная на принципах рационализма и практичности. Среди коттеджей лидируют построенные в духе минимализма или конструктивизма.

Одно из основных требований к жилью — простор. Наиболее востребованы здания площадью в 200 и более квадратов, планировка рассчитывается с учетом отдельной комнаты для каждого жильца.

Современная архитектура не приветствует сложные формы, вычурность и излишества. Все просто и прямолинейно. Коробка, как правило, прямоугольная из ячеистого бетона, крыша двух или четырехскатная, покрытая битумной или металлической черепицей, декор ненавязчив, порой незаметен. В качестве украшения используются балконы, в том числе и французские, с ограждениями из металла и стекла. Декором служит кирпич, натуральный камень, древесина и фасадные панели различной фактуры. Практически в каждом доме имеется гараж, чаще пристроенный, для одного или двух автомобилей.

Лучшие проекты ТОПа

В качестве примера стоит рассмотреть самый маленький и самый большой коттедж ТОПа.

4M5104

Стильный двухэтажный коттедж придется по душе всем застройщикам, предпочитающим компактное жилье. Общая площадь 82 кв. м. позволит комфортное проживание среднестатистической семьи. Проект подойдет для небольшого и даже узкого участка. Архитектура разработана в традициях современного конструктивизма. Грандиозный ансамбль создают две усеченные односкатной кровлей и пирамиды, собранные в единое целое.

4M716

Красивый жилой дом с мансардой — идеальное решение для загородной жизни. Классический строгий контраст экстерьера смягчен панелями под древесину. Выразительно выглядят конструкции входного портала и открытой террасы рядом с белыми участками стен и черными обрамлениями. Внутреннее пространство подчинено законам света и простора. Три спальни, гостиная-студия в 60 кв. м и просторный гараж для автомобиля делают проживание уютным и удобным.

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