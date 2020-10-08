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Очень нужны продукты: соццентр Петрозаводска просит помочь нуждающимся

Новости. Общество
13:15, 09 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Discha-AS
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Социальный центр "Попечение" сообщил, что 90% посетителей просят помочь продуктами.

"90 процентов просьб связаны с острой нуждой в продуктах, - сообщает "Попечение". - Мы получаем ежедневные запросы от многодетных, малообеспеченных семей, от одиноких граждан и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию".
Очень нужны продукты.

Помогите нам, пожалуйста, пополнить склад, потому что на данный момент он почти пуст и нам все чаще приходится отказывать людям в помощи.
Что можно принести:
- Макароны
- Крупы( греча, рис и тд)
- Каши ( овсяная, манная, рисовая и тд)
- Консервы мясные, овощные, рыбные
- Растительное масло
- Сахарный песок
- Молоко долгого хранения , сгущённое или сухое молоко
- Печенье
- Мука
- Картофель
- Яблоки

Соцработники просят подписывать пакеты: продукты для "Попечения".

Принести можно по нашему адресу Вольная, 1. Приходской дом напротив храма Великомученицы Екатерины. Строго с 10.00 до 14.00 ежедневно. Оставлять в оранжевом ящике для одежды нельзя. Нужно позвонить в домофон или постучать в двери и дождаться, когда волонтёр примет ваш пакет.

Если хотите оказать финансовую помощь для покупки продуктов, то смотрите паблик центра "Попечение".

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Комментарии

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кир
2020-10-09 13:20:22
При социализме такого не было, алчные и рыночные наши.
Юнипер
2020-10-09 13:19:31
Слабунова! Ау!
Фукс! АУ!
Ермолина! Ау!
Липовецкий! АУ!
Трунов! АУ!.............................
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