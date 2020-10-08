Очень нужны продукты: соццентр Петрозаводска просит помочь нуждающимся

Социальный центр "Попечение" сообщил, что 90% посетителей просят помочь продуктами.

"90 процентов просьб связаны с острой нуждой в продуктах, - сообщает "Попечение". - Мы получаем ежедневные запросы от многодетных, малообеспеченных семей, от одиноких граждан и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию".

Очень нужны продукты.

Помогите нам, пожалуйста, пополнить склад, потому что на данный момент он почти пуст и нам все чаще приходится отказывать людям в помощи.

Что можно принести:

- Макароны

- Крупы( греча, рис и тд)

- Каши ( овсяная, манная, рисовая и тд)

- Консервы мясные, овощные, рыбные

- Растительное масло

- Сахарный песок

- Молоко долгого хранения , сгущённое или сухое молоко

- Печенье

- Мука

- Картофель

- Яблоки

Соцработники просят подписывать пакеты: продукты для "Попечения".

Принести можно по нашему адресу Вольная, 1. Приходской дом напротив храма Великомученицы Екатерины. Строго с 10.00 до 14.00 ежедневно. Оставлять в оранжевом ящике для одежды нельзя. Нужно позвонить в домофон или постучать в двери и дождаться, когда волонтёр примет ваш пакет.

Если хотите оказать финансовую помощь для покупки продуктов, то смотрите паблик центра "Попечение".